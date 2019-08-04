بالفيديو: تعرف على تعديلات «كاديلاك XT5»

قامت الشركة الأميركية لصناعة السيارات الفارهة «كاديلاك» بالعديد من التعديلات الشاملة للطراز متعدد الاستخدامات «كاديلاك XT5».

وأوضحت الشركة أن السيارة حصلت على بعض الرتوش على صعيد شبك التهوية في الواجهة الأمامية وستتوافر بنستختين، الأولى بشبكة سلكية باللون الأسود، والثانية بمظهر لامع ثلاثي الأبعاد. بالصور.

قامت الشركة الأميركية بإضافة بعض المميزات الجديدة على صعيد الهيكل الخارجي، كان أبرزها المآزر الأمامية والخلفية، والإطارات الكبيرة بقياس 18 و20 بوصة، مع مصابيح قوية بتقنية الـLED.

ومن داخل قمرة القيادة، حصلت السيارة على تصميم جديد للكونسول الوسطي، حيث أضافت كاديلاك أماكن تخزين وحوامل أكواب إضافية، مع خاصية تدفئة المقاعد الأمامية.

ومن أجل متعة الترفيه، تم تجهيز XT5 بنظام مالتيميديا عن طريق شاشة بقياس 8 بوصات تعمل بتكنولوجيا اللمس، ويحتوي على نظام ملاحة متطور، مع إمكانية عرض الصورة أثناء رجوع السيارة للخلف بدعم خاص من كاميرا 360 درجة بجودة HD، ويستطيع الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية «آبل كار بلاي» و«أندرويد».

وهنا نصل إلى المحطة الأخيرة والأبرز في تعديلات كاديلاك على طراز XT5، المحرك. يأتي بعدة خيارات جاءت كالتالي:

- المحرك الأول توربيني مكون من 4 أسطوانات وبسعة لترين، ليستطيع توليد قوة 241 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر.

- المحرك الثاني من طراز V6 الشهير، بسعة هائلة تصل إلى 3.6 لتر، لتستطيع السيارة XT5 توليد قوة تصل إلى 314 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 367 نيوتن متر. وكلا المحركين سيتصلان بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

يذكر أن طراز كاديلاك XT5 سينطلق إلى الأسواق في نهاية فصل الصيف الجاري، ولم تعلن الشركة الأميركية عن أسعار الفئات حتى الآن.

هذا المحتوى من تيربو العرب