بالفيديو: تعرف على تعديلات «كاديلاك XT5»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 12:03 مساء

قامت الشركة الأميركية لصناعة السيارات الفارهة «كاديلاك» بالعديد من التعديلات الشاملة للطراز متعدد الاستخدامات «كاديلاك XT5».

وأوضحت الشركة أن السيارة حصلت على بعض الرتوش على صعيد شبك التهوية في الواجهة الأمامية وستتوافر بنستختين، الأولى بشبكة سلكية باللون الأسود، والثانية بمظهر لامع ثلاثي الأبعاد. بالصور.

قامت الشركة الأميركية بإضافة بعض المميزات الجديدة على صعيد الهيكل الخارجي، كان أبرزها المآزر الأمامية والخلفية، والإطارات الكبيرة بقياس 18 و20 بوصة، مع مصابيح قوية بتقنية الـLED.

ومن داخل قمرة القيادة، حصلت السيارة على تصميم جديد للكونسول الوسطي، حيث أضافت كاديلاك أماكن تخزين وحوامل أكواب إضافية، مع خاصية تدفئة المقاعد الأمامية.

ومن أجل متعة الترفيه، تم تجهيز XT5 بنظام مالتيميديا عن طريق شاشة بقياس 8 بوصات تعمل بتكنولوجيا اللمس، ويحتوي على نظام ملاحة متطور، مع إمكانية عرض الصورة أثناء رجوع السيارة للخلف بدعم خاص من كاميرا 360 درجة بجودة HD، ويستطيع الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية «آبل كار بلاي» و«أندرويد».

وهنا نصل إلى المحطة الأخيرة والأبرز في تعديلات كاديلاك على طراز XT5، المحرك. يأتي بعدة خيارات جاءت كالتالي:
- المحرك الأول توربيني مكون من 4 أسطوانات وبسعة لترين، ليستطيع توليد قوة 241 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر.
- المحرك الثاني من طراز V6 الشهير، بسعة هائلة تصل إلى 3.6 لتر، لتستطيع السيارة XT5 توليد قوة تصل إلى 314 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 367 نيوتن متر. وكلا المحركين سيتصلان بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

يذكر أن طراز كاديلاك XT5 سينطلق إلى الأسواق في نهاية فصل الصيف الجاري، ولم تعلن الشركة الأميركية عن أسعار الفئات حتى الآن.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس
عربى
تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا في انتقال تاريخي للسلطة
عربى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطارات ذكية لتوليد الكهرباء أثناء القيادة