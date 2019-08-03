بالفيديو: شاهد «مرسيدس x» بعد التعديل

قامت الشركة البولندية تعديل السيارات الشهيرة «كارلكس ديزاين» بتغييرات كبيرة وجذرية على سيارة X، التي أنتجتها الشركة الألمانية لصناعة السيارات «ميرسيدس».

وأطلقت الشركة البولندية على السيارة المعدلة اسم «إكسي إكستريم»، وأكدت أن العديد من أجزاء الهيكل في السيارة تم صناعتها من مواد تم إعادة تدويرها، والتي تعرف باسم «صناعة اللدائن».

ومن ضمن هذه الأجزاء كانت الرفارف العريضة في مقدمة وخلفية السيارة، إطارات المصابيح الخلفية، فتحة التهوية لغطاء المحرك، والاسبويلر الخلفي على غطاء حيز التحميل.

وإلى جانب المصابيح الأساسية للسيارة، أضافت شركة «كارلكس ديزاين» شريط ضوء ليزر على سقف السيارة من أجل جعل الطرقات أكثر وضوحاً.

ومن الداخل، زودت الشركة البولندية سيارة ميرسيدس X بمقاعد من الجلود الطبيعية الفاخرة، ومقود أنيق بألوان الأخضر والأسود، بالإضافة إلى نظام صوتي هائل، يمكن التحكم بكل خصائصه عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

هذا المحتوى من تيربو العرب