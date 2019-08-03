بالفيديو: شاهد «مرسيدس x» بعد التعديل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 12:00 مساء

قامت الشركة البولندية تعديل السيارات الشهيرة «كارلكس ديزاين» بتغييرات كبيرة وجذرية على سيارة X، التي أنتجتها الشركة الألمانية لصناعة السيارات «ميرسيدس».

وأطلقت الشركة البولندية على السيارة المعدلة اسم «إكسي إكستريم»، وأكدت أن العديد من أجزاء الهيكل في السيارة تم صناعتها من مواد تم إعادة تدويرها، والتي تعرف باسم «صناعة اللدائن».

ومن ضمن هذه الأجزاء كانت الرفارف العريضة في مقدمة وخلفية السيارة، إطارات المصابيح الخلفية، فتحة التهوية لغطاء المحرك، والاسبويلر الخلفي على غطاء حيز التحميل.

وإلى جانب المصابيح الأساسية للسيارة، أضافت شركة «كارلكس ديزاين» شريط ضوء ليزر على سقف السيارة من أجل جعل الطرقات أكثر وضوحاً.

ومن الداخل، زودت الشركة البولندية سيارة ميرسيدس X بمقاعد من الجلود الطبيعية الفاخرة، ومقود أنيق بألوان الأخضر والأسود، بالإضافة إلى نظام صوتي هائل، يمكن التحكم بكل خصائصه عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس
عربى
تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا في انتقال تاريخي للسلطة
عربى
مصادر لـ«بوابة الوسط»: مقتل الناشط الكوافي المسؤول السابق لمكتب إعلام القوات ...
ليبيا
وسائل إعلام فرنسية: معطيات جديدة باعتقال روسيين بطرابلس ودور باريس المتشعب
ليبيا
«داخلية الوفاق» تصدر قرارًا بإغلاق 3 مراكز إيواء للمهاجرين وتبدأ إجراءات ترحيلهم
ليبيا
رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة «القلب المكسور» بالسرطان