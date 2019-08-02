إطارات ذكية لتوليد الكهرباء أثناء القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 09:20 صباحا

كشفت الشركة اليابانية Sumitomo عن إطار ذكي قادر على توليد الكهرباء أثناء القيادة، عبر استغلال طاقة الاحتكاك، تحديدا الإلكترونات الصادرة من احتكاك جسدين ببعض.

وتقوم الشركة بوضع طبقتين خفيفتين أسفل السطح الخارجي للإطار، واحدة بشحنة إيجابية والثانية بشحنة سلبية، ومع احتكاك الطبقتين ببعض باستمرار أثناء القيادة يتم توليد شحنة كهربائية يمكن توليد الطاقة بها وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وتؤمن الشركة أن المشروع الجديد سيسمح للشركات بتوليد الطاقة لعدد من الأدوات الرقمية للسيارات دون الاعتماد على البطاريات، مثل مستشعرات رصد ضغط الإطارات أو أي جهاز آخر في السيارة يحتاج لطاقة خفيفة.

وتدعم الحكومة اليابانية المشروع لضمان سرعة الانتهاء منه وتحويله من نموذج اختباري لمنتج يمكن استخدامه في السيارات بشكل اعتمادي وواسع النطاق.
 

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