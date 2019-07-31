بالفيديو: تعرف على تغيرات «كودياك سكودا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 12:53 مساء

في بيان رسمي، وعدت الشركة التشيكية العريقة في مجال صناعة السيارات «سكودا»، أن الطراز الجديد من السيارة الشهيرة «كودياك» سيأتي باختلاف ملحوظ، ساحر وعصري.

وأوضحت الشركة خلال البيان أن كودياك ستحمل ملامح جديدة على صعيد التصميم والهيكل الخارجي، الذي سيندمج مع شبك التهوية الأمامي والمصابيح القوية التي تعمل بتكنولوجيا الـLED.

كما أعلنت سكودا أن السيارة ستمتلك نظام تعليق خاصا لمزيد من القيادة الممتعة والسهلة على الطرق الوعرة، وأوضحت أن السيارة ستحتوي على 3 أنظمة مختلفة للقيادة، لتناسب بشكل عصري كافة أنواع الطرق.

وعلى صعيد خصائص الأمان والسلامة، ستحصل سيارة «كودياك» على أجهزة حسية تستطيع تتبع حركة الأجسام المحيطة بها على مسافات تصل إلى حوالي 70 مترا، تعطي للسائق تحذيرات مستمرة لتجنب الوقوع في خطر الحوادث.

كل هذا جنبا إلى جنب مع محرك قوي بسعة تصل إلى 2.0 لتر، يستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 190 حصانا مطابق للمعايير الدولية للسيارات «Euro 6D Temp»، وسيتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 7 سرعات مختلفة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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