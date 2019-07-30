بالفيديو: نسخة جديدة كليا من «نيسان جوك»

نشرت تقارير صحفية صورا للتصميم الجديد وأخرى ترويجية للنسخة الجديدة كليا من السيارة الشهيرة «جوك»، إحدى طرازات شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان».

تصميم خارجي جديد كليا:

- أبدع مصممو شركة نيسان في سيارة جوك، بداية من المصابيح التي تأتي على شكل حرف V في اللغة الإنجليزية وتعمل بتكنولوجيا LED القوية، ونهاية بالأبواب التي تفتح للأعلى مثل السيارات الرياضية الخارقة الشهيرة.

التصميم الداخلي:

- تصميم عصري فريد، مزود بكل أنظمة المالتي ميديا وشاشات تعمل بتكنولوجيا اللمس، وإضاءة داخلية تتغير بحسب رغبة مالك السيارة، مع خاصية تنقية الهواء داخل قمرة قيادة «جوك».

الأداء:

- تأتي سيارة نيسان «جوك» بعدة خيارات من المحركات، مكونة من أربع أسطوانات وتتراوح السعة بين 1 و1.5 لتر، بالإضافة إلى محركات توربينية قوية بسعة 1.5 لتر، لتستطيع السيارة توليد قوة جيدة تصل إلى 165 حصان، وتتصل جميع أنواع المحركات بناقل سرعة من 7 سرعات. ومن ناحية الدفع، ستصدر "جوك" بخيارين الدفع الأمامي والرباعي، ويتوقع بعض الخبراء أن تطرح نيسان نسخة أخرى تعتمد على محركات هجينة تصل قوتها إلى 150 حصان.

هذا المحتوى من تيربو العرب