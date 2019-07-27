بالصور: النسخة الكهربائية من مرسيدس S-Class

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 03:52 مساء

مرت فترة زمنية منذ ظهور مرسيدس EQS الكهربائية أثناء اختبارها، والتغييرات التي نلاحظها في الصور الجديدة مدهشة بالمقارنة بالصور السابقة، حيث نرى لأول مرة الجسد الإنتاجي النهائي للسيارة، والذي يكشف عن اختلافات رئيسية مع S-Class الجيل القادم.

بينما S-Class القادمة هي سيدان بأربعة أبواب، أخذت EQS هيئة جسد الفاستباك المائل بخمسة أبواب مثل منافسيها بورش تايكان واودي اي ترون GT، كما أن مولد الطاقة الكهربائي سمح للمصممين بأخذ نهج أكثر جراءة في أبعاد الموديل وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

الجسد مسطح جداً في الأمام مع غطاء محرك قصير وخط سقف مائل مشابه للكوبيه وخلفية واسعة، وتبدو قاعدة العجلات طويلة لتسمح بداخلية رحبة، وغالبا لن يكون عمود C بهذا الحجم الضخم في الموديل النهائي، كما في الغالب توجد نافذة جانبية ثالثة مغطاة بالتمويهات.

من التفاصيل الهامة الأخرى هي الأبواب بدون إطارات ومصابيح أمامية أنيقة مشابهة لـ CLS وشبك أمامي مسطح، بينما المصابيح الخلفية تبدو مؤقتة للوقت الحالي.

من المرجح أن مرسيدس EQS ستأتي بموتورين كهربائيين، واحد على كل محور، بقوة إجمالية تقترب من 400 حصان، مع نسخة AMG بقوة تتعدى 600 حصان، ومدى 500 كيلومتر بين كل شحنة، ومن المتوقع تدشينها رسمياً في 2021.
مرت فترة زمنية منذ ظهور مرسيدس EQS الكهربائية أثناء اختبارها، والتغييرات التي نلاحظها في الصور الجديدة مدهشة بالمقارنة بالصور السابقة، حيث نرى لأول مرة الجسد الإنتاجي النهائي للسيارة، والذي يكشف عن اختلافات رئيسية مع S-Class الجيل القادم.

بينما S-Class القادمة هي سيدان بأربعة أبواب، أخذت EQS هيئة جسد الفاستباك المائل بخمسة أبواب مثل منافسيها بورش تايكان واودي اي ترون GT، كما أن مولد الطاقة الكهربائي سمح للمصممين بأخذ نهج أكثر جراءة في أبعاد الموديل وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

الجسد مسطح جداً في الأمام مع غطاء محرك قصير وخط سقف مائل مشابه للكوبيه وخلفية واسعة، وتبدو قاعدة العجلات طويلة لتسمح بداخلية رحبة، وغالبا لن يكون عمود C بهذا الحجم الضخم في الموديل النهائي، كما في الغالب توجد نافذة جانبية ثالثة مغطاة بالتمويهات.

من التفاصيل الهامة الأخرى هي الأبواب بدون إطارات ومصابيح أمامية أنيقة مشابهة لـ CLS وشبك أمامي مسطح، بينما المصابيح الخلفية تبدو مؤقتة للوقت الحالي.

من المرجح أن مرسيدس EQS ستأتي بموتورين كهربائيين، واحد على كل محور، بقوة إجمالية تقترب من 400 حصان، مع نسخة AMG بقوة تتعدى 600 حصان، ومدى 500 كيلومتر بين كل شحنة، ومن المتوقع تدشينها رسمياً في 2021.
 

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