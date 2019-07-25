بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف عن «قاتلة Passat» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 12:54 مساء
ستأتي السيارة الجديدة بهيكل كبير وأنيق (أرشيفية: الإنترنت)

تنوي شركة «فولكس فاغن» الألمانية لإطلاق النموذج الجديد من سيارات Artheon المميزة، الملقبة بـ «قاتلة Passat».

وستأتي السيارة الجديدة بهيكل كبير وأنيق، يزينه شبك أمامي لغطاء المبرد مطلي بالكروم اللماع، ومصابيح مميزة فيها شرائط مضيئة تعمل بتقنية LED، وفتحات هوائية كبيرة لزيادة ثباتها على السرعات العالية، وفق «روسيا اليوم».

كما ستحصل هذه السيارة على مقصورة وسيعة فيها مقاعد جلدية كبيرة ومريحة تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس، ونظام تحديد للمواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة إلكترونية متطورة للتحكم بالسرعة وأنظمة القيادة، ونظام لمراقبة محيط المركبة بالكاميرات.

وستزود بنظام كهربائي متطور للتحكم بدرجة حرارة المقاعد والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، ونظام للتحكم بحركة العجلات لمنع انزلاقها على المنعطفات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وستجهز بمحركات بنزين توربينية بعزم 190 و272 حصانًا، ومحركات ديزل بسعة 2.0 لترين وعزم 190 و240 حصانًا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، أما سعرها فسيصل إلى 45 ألف يورو.

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