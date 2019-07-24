بالفيديو: حيل تخلصك من صدأ الريدياتير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 05:36 مساء

خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض مياه الريدياتير إلى الصدأ بشكل كبير؛ مما يساعد على ارتفاع درجة حرارة المحرك والإضرار بالسيارة، لذلك نقدِّم إليكم بالفيديو حيلًا سهلة التطبيق للتخلص تمامًا من هذا الصدأ، وعدم عودته من جديد. شاهدوا معنا الفيديو وفقًا لموقع «يوتيوب».خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض مياه الريدياتير إلى الصدأ بشكل كبير؛ مما يساعد على ارتفاع درجة حرارة المحرك والإضرار بالسيارة، لذلك نقدِّم إليكم بالفيديو حيلًا سهلة التطبيق للتخلص تمامًا من هذا الصدأ، وعدم عودته من جديد. شاهدوا معنا الفيديو وفقًا لموقع «يوتيوب».

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