بالفيديو: «لوتس» تطلق العنان للسيارة الخارقة «إيفيغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 01:57 مساء

قامت الشركة البريطانية لصناعة السيارات «لوتس» بنشر الصور الترويجية الأولى لسيارتها الجديدة ذات الطراز الرياضي «إيفيغا»، التي تعتبر السيارة الأولى بعد انضمام الشركة إلى مجموعة الشركات الصينية لصناعة السيارات «جيلي».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارة الخارقة «إيفيغا»، ونالت إعجاب الكثير من رواد ومحبي عالم السيارات.

الأداء:
زودت السيارة الرياضية «إيفيغا» بمحرك هجين، يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 1973 حصانًا، بينما يستطيع المحرك الكهربائي وحده توليد قوة 493 حصانًا.

ومع هذا المحرك الخارق، أصبح من الطبيعي أن تنطلق «إيفيغا» من السكون وحتى سرعة 62 ميلًا في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ، ومن السكون وحتى سرعة 124 ميلًا في الساعة في 5 ثوانٍ فقط، وأخيرًا من صفر وحتى 186 ميلًا في الساعة في 9 ثوانٍ فقط.

كما زودت شركة لوتس السيارة الجديدة بعدة أنظمة مختلفة للقيادة لتناسب كل الأجواء مثل «Sport – Track Tour – City».

ومثل هذه المحركات بالتأكيد سيحتاج بطارية قوية من الليثيوم أيون، واستطاعت الشركة أن توفر هذا النوع من الطاقة بمعدل متوسط يصل إلى 2000 كيلو وات.

وأعلنت شركة «لوتس» أنها ستصدر عددًا محدود من هذا الطراز يصل إلى 130 سيارة فقط في مطلع العام المقبل، وبسعر يتراوح بين 1.8 و2.5 مليون دولار.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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