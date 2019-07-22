«سوبارو» تسحب هذه السيارات من السوق

أعلنت الشركة اليابانية العريقة في مجال صناعة السيارات «سوبارو»، البدء في عملية سحب كبيرة لمجموعة من السيارات طرازات 2019، بعدما اكتشفت فيها بعض عيوب التصنيع، في المنطقة السفلية للزجاج الأمامي.

ووفقًا لعدة تقارير صحفية نقلت هذه الأخبار من داخل جدران الشركة، ستقوم «سوبارو» بسحب نحو 2107 سيارة، وانحصر السحب على طرازي «أوتباك» و«ليغاسي»، التي طرحت خلال العام الحالي في الفترة بين 31 مايو و6 يونيو

وأكدت التقارير أن المشكلة والعطل الأكبر جاء في السيارة «أوتباك»، وسيتم سحب ما يقرب من 1965 سيارة، بينما طراز «ليغاسي» سيتم سحب نحو 142 سيارة معيبة فقط

يذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تعلن فيها شركة «سوبارو» سحب سيارات بها أعطال، حيث استعادت في وقت سابق بعض السيارات من طراز «Ascent».

هذا المحتوى من «تيربو العرب»