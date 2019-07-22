صور مسربة لـ «هيونداي أكسنت 2020»

ظهرت «هيونداي أكسنت 2020» المحدثة في صور مسربة داخل الصين، لتكشف لنا تصميمها وبعض تفاصيلها.

التحديثات الخارجية تبدأ من الواجهة الأمامية مع مصابيح مثلثة LED، وشبك أكبر حجمًا ليعطي المقدمة مظهرًا أكثر عدوانية وجرأة، أما من الخلف فتبدو قريبة من شقيقتها «سوناتا» من خلال المصابيح الخلفية المتصلة وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

ستعتمد «هيونداي أكسنت 2020» على محرك 1.4 لتر بقوة 100 حصان وعزم 132 نيوتن/ متر مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بـ6 سرعات، ومحرك 1.6 لتر بقوة 121 حصانًا، وعزم 150 نيوتن/ متر مع ناقل حركة بـ 6 سرعات أوتوماتيكي مع خيار جديد لناقل CVT في الموديل المحدث.

سيتم طرح «أكسنت 2020» في الأسواق الصينية نهاية العام الجاري، على أن تصل لمنطقتنا مع بداية العام المقبل، ولكن مع الاختلاف في بعض المواصفات بما يلائم منطقتنا ويحافظ على جاذبيتها.

