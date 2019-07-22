تعرف على مميزات «مازدا 2020»

كشفت الصانعة اليابانية عن سيارتها مازدا 2 موديل 2020 التي حصلت على تحديثات منتصف العمر في اليابان.

التغييرات الخارجية محدودة ولكن هذا هو المناسب لها لأن مازدا 2 بالفعل هي واحدة من أكثر السيارات أناقة في فئتها، وقد حصل الموديل الجديد على بعض ملامح التصميم من مازدا 3، مع داخلية أكثر أناقة بتصميم جديد للمقاعد الأمامية لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

وتأتي مازدا 2 بتقنيات جديدة مثل مصابيح أمامية LED متكيفة وكاميرا 360 درجة ونظام للتعرف على علامات الطريق ونظام للاستمرار في حارة الطريق، مع نظام تعليق محدث لجعل القيادة أكثر راحة.

بالنسبة لتحديثات الداخلية فتشمل خيار تدفئة المقود وست وضعيات مختلفة لمقعد السائق وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد اوتو للسيارات ونظام تحكم في السير عبر الرادار.

وتعتمد السيارة على محرك بترولي 1.5 لتر بقوة 75 أو 90 حصانًا، متصل بجير يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي اختياري بست سرعات مع نظام دفع أمامي للأسواق العالمية، ودفع رباعي اختياري للسوق الياباني.

كشفت الصانعة اليابانية عن سيارتها مازدا 2 موديل 2020 التي حصلت على تحديثات منتصف العمر في اليابان.

التغييرات الخارجية محدودة ولكن هذا هو المناسب لها لأن مازدا 2 بالفعل هي واحدة من أكثر السيارات أناقة في فئتها، وقد حصل الموديل الجديد على بعض ملامح التصميم من مازدا 3، مع داخلية أكثر أناقة بتصميم جديد للمقاعد الأمامية لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

وتأتي مازدا 2 بتقنيات جديدة مثل مصابيح أمامية LED متكيفة وكاميرا 360 درجة ونظام للتعرف على علامات الطريق ونظام للاستمرار في حارة الطريق، مع نظام تعليق محدث لجعل القيادة أكثر راحة.

بالنسبة لتحديثات الداخلية فتشمل خيار تدفئة المقود وست وضعيات مختلفة لمقعد السائق وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد اوتو للسيارات ونظام تحكم في السير عبر الرادار.

وتعتمد السيارة على محرك بترولي 1.5 لتر بقوة 75 أو 90 حصانًا، متصل بجير يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي اختياري بست سرعات مع نظام دفع أمامي للأسواق العالمية، ودفع رباعي اختياري للسوق الياباني.

