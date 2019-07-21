استبدل شمعات الإشعال بنفسك

تعد شمعات الإشعال والعناصر الموصلة المحيطة بها في سيارتك عرضة للتآكل وتحتاج إلى استبدال على أساس منتظم.

وتحتاج إلى أن تكون في ترتيب معين، وهو الأمر الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال دليل المالك، حسب «عالم السيارات».

افصل الأسلاك بعناية من شمعة الإشعال للكشف عن نهايتها العلوية، ومن ثم قم بتنظيفها بشكل صحيح وبعد ذلك قم باستخدام مقبس أو مفتاح خاص لرفع الشمعة. وعند انتهاء المهمة استبدلها بأخرى جديدة، ومن ثم شدها بشكل صحيح، وبعد ذلك ضع سلك شمعة الإشعال في مكانه من جديد.

واعلم أن التحقق من مستوى الزيت، واستبدال المرشحات، وتغيير شمعات الإشعال كلها من المهام البسيطة جدا، والتي يمكن للجميع القيام بها من دون عناء ومن تلقاء أنفسهم. كل ما تحتاجه هو دليل السيارة، وبعض الأدوات الأساسية، وبعض الصبر للتأكد من أن سيارتك تعمل في أفضل أداء.

