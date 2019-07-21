استبدل شمعات الإشعال بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 01:18 مساء

تعد شمعات الإشعال والعناصر الموصلة المحيطة بها في سيارتك عرضة للتآكل وتحتاج إلى استبدال على أساس منتظم.

وتحتاج إلى أن تكون في ترتيب معين، وهو الأمر الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال دليل المالك، حسب «عالم السيارات».

افصل الأسلاك بعناية من شمعة الإشعال للكشف عن نهايتها العلوية، ومن ثم قم بتنظيفها بشكل صحيح وبعد ذلك قم باستخدام مقبس أو مفتاح خاص لرفع الشمعة. وعند انتهاء المهمة استبدلها بأخرى جديدة، ومن ثم شدها بشكل صحيح، وبعد ذلك ضع سلك شمعة الإشعال في مكانه من جديد.

واعلم أن التحقق من مستوى الزيت، واستبدال المرشحات، وتغيير شمعات الإشعال كلها من المهام البسيطة جدا، والتي يمكن للجميع القيام بها من دون عناء ومن تلقاء أنفسهم. كل ما تحتاجه هو دليل السيارة، وبعض الأدوات الأساسية، وبعض الصبر للتأكد من أن سيارتك تعمل في أفضل أداء.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
أمن طرابلس يكشف مصير مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد أنباء عن اختطافه
ليبيا
بلدية غريان تعلن «تحصين المدينة» وتفعيل غرفة عمليات مشتركة
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا