نسخة خيالية من «لينكولن نافيجاتور» 2020

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 10:52 صباحا

كشفت الشركة الأمريكية العريقة في مجال صناعة السيارات «لينكولن» عن النسخة الجديدة الفريدة من طراز «نافيجاتور» الشهير، الذي حقق مستويات خيالية في وقت سابق على صعيد المبيعات.

وتحمل السيارة الجديدة «نافيجاتور» عالمًا آخر من تكنولوجيا السيارات، حيث زودت بأجهزة حساسة وتقنية شهيرة تعرف باسم «فون أز أكي» وتعني بالعربية «الهاتف المفتاح»، وتسمح هذه التكنولوجيا لمالك السيارة بفتح وغلق الأبواب عن طريق أنظمة الهواتف الذكية، لتستغنى بذلك عن كافة أشكال المفاتيح التقليدية.

كما زودت شركة «لينكولن» السيارة الجديدة «نافيجاتور» بمحرك قوي طراز V6 الشهير، بسعة كبيرة تصل إلى 3.5 لترات، متصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

وأكدت الشركة من خلال الصور الترويجية الأولى للسيارة الرائعة أنها ستوفر مزيدًا من الرفاهية وعوامل الأمان والسلامة لعملائها حول العالم، من خلال انطلاق السيارة إلى الأسواق بشكل رسمي في شهر نوفمبر القادم، على أن تكون طراز الشركة للعام 2020، وستعلن عن السعر لحظة الإصدار الرسمي.

الجدير بالذكر أن مبيعات طراز «نافيجاتور» حققت أرقامًا كبيرة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 66%، وتؤكد البيانات أن 9 عملاء لشركة لينكولن من أصل 10، يفضلون شراء النسخة الجديدة كاملة المواصفات التي تضاف إليها كافة الكماليات.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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