بالفيديو : شاهد سيارة أحلام بنتلي بالفيديو : شاهد سيارة أحلام بنتلي

نشرت الشركة العريقة في مجال صناعة السيارات «بنتلي»، عدة صور للطراز الجديد الكهربائي، التي يراها البعض مستوحاة من ستوديوهات أفلام الخيال العلمي في هوليوود.

وستعرف السيارة الكهربائية الجديدة من بنتلي باسم «EXP 100 GT»، التي أكدت الشركة أنها ضمن خطة تكوين صداقة خاصة مع البيئة.

الأداء:

زودت «EXP 100 GT» بـ4 محركات قوية، تجعلها تصل من السكون إلى 100 كلم في الساعة في 2.5 ثانية فقط، مع إمكانية الوصول إلى سرعة قصوى هائلة تبلغ 300 كلم في الساعة.

أما بطارية السيارة، فقد جاءت بدعم كبير من تكنولوجيا بنتلي المذهلة، حيث تستطيع البطارية حمل السيارة للسير مسافة كبيرة تصل إلى 700 كيلو متر في الشحنة الواحدة للبطارية، مع إمكانية إعادة الشحن بنسبة 80% خلال 15 دقيقة فقط.

التصميم الخارجي:

وما أدراك ما التصميم، فحينما نتحدث عن تصميمات شركة بنتلي، نعلم جيداً أن سنرى مركبة فاخرة غير عادية فريدة من نوعها، وستكون البداية مع التصميم الخارجي والواجهة الأمامية التي صنعت من الألياف الكربونية المضيئة، بالإضافة إلى الأبواب الرياضية التي تفتح للأعلى والسقف البانورامي الرائع.

بنتلي تكشف عن أسرع سيارة رياضية في العالم.

التصميم الداخلي:

ومن الداخل، سنرى الفخامة المعتادة من بنتلي داخل قمرة القيادة، التي تظهر جلياً في المقاعد الرياضية بكسوة من الجلود الطبيعية، ومقود السائق بتصميم فريد، وأخيراً الخشب الفاخر ومواد الكروم اللامعة التي تزين القمرة الداخلية للسيارة.

كما كشفت بنتلي أن أغلب عناصر السيارة جاءت من عناصر طبيعية ومواد تم إعادة تدويرها غير ضارة، هدفها الأول والأخير تكوين صداقة خاصة مع البيئة.

هذا المحتوى من تيربو العرب