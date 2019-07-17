تعرف على نظام EBD وأهميته

يعد نظام EBD واحدًا من أكثر أنظمة المكابح الخاصة بالسيارات فاعلية ونجاحًا على المستوى العالمي، وساهم في التقليل من معدل الحوادث للسيارات على الطرقات بشدة.

تعتمد آلية عمل نظام EBD في الطرق المبللة على منع انغلاق المكابح وإحكام سيطرة السائق على السيارة ومنع انزلاقها، حيث إن انزلاق السيارة من الأسباب الرئيسة للحوادث.

ويبدأ هذا النظام في القيام بعمله في السيارة فور القيام بالضغط على دواسة المكابح بسرعة أو بشكل مفاجئ أثناء القيادة، حيث يشير هذا التصرف إلى احتمالية اقتراب الخطر من السيارة وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

ومن ثم يبدأ هذا النظام في تأدية عمله، حيث يعمل على توزيع قوة الفرامل على كل إطار بالسيارة على حدة بناءً على سرعة السيارة وحالة الطريق، إضافة إلى حمولة السيارة، وذلك لمنع انحراف السيارة عن مسارها ولتحقيق أفضل توقف لها إذا استدعى الأمر ذلك.

