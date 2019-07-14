بالفيديو: سيارة دفع رباعي من «شيري» الصينية

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية «شيري» البدء في عملية طرح سيارتها الجديدة طراز«تيغو 4»، التي يتوقع الخبراء لها مستقبلاً جيدًا في سوق السيارات.

التصميم الخارجي:

تندرج «تيغو 4» تحت فئات سيارات الكروس أوفر، وتأتي بتصميم انسيابي عريض، فتحة سقف بانورامية للاستمتاع بالمنظر الطبيعي للسماء في الأوقات الصافية، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية عريضة بتكنولوجيا الـLED القوية، بالإضافة إلى إطارات كبيرة يصل قياسها إلى 18 إنشًا.

في رأي الخبراء ومحبي عالم سيارات الكروس أوفر، تتشابه «تيغو 4» الجديدة من شيري مع تصميم السيارة الشهيرة لشركة فورد «كوغا».

التصميم الداخلي:

رحابة كبيرة في قمرة الركاب الداخلية، حيث تستطيع «تيغو 4» حمل 5 ركاب بارتياحية، على مقاعد جلدية فاخرة، إلى جانب نظام الترفيه المتصل بشاشة كبيرة يصل قياسها إلى 9 إنشات تعمل بتكنولوجيا اللمس.

أما مقود السيارة، فجاء مغطى بالجلد أيضًا، مع أزرار للتحكم في درجة الصوت وسرعة السيارة، وشاشة لعرض بيانات وأهم المعلومات عن السيارة.

الأداء:

تأتي السيارة «تيغو 4» بعدة خيارات للمحرك، الأول بسعة 1.6 لتر، والثاني بسعة 2.0 لتر، مما يسمح للسيارة باستهلاك ما يقرب من 8 لترات بنزين لكل 100 كيلو متر، وسيتصل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

كما وفرت شركة شيري السيارة الجديدة بنظامي الدفع، الأمامي والرباعي، إلى جانب نظام تثبيت السرعة الذي يجعل السفر أكثر متعة، بالإضافة إلى نظام مانع الانزلاق للمنعطفات والطرق الثلجية.

هذا المحتوى من تيربو العرب