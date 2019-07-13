بالفيديو: منافس لـ«تيسلا» الكهربائية بـ40 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 02:14 مساء

أعلنت شركة "فيسكر" للسيارات الكهربائية، وهي من أوائل المنافسين لشركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا»، عزمها على إطلاق سيارة رياضية جديدة بسعر 40 ألف دولار، وأكدت أنها ستكون متاحة في الأسواق اعتباراً من العام المقبل.

الشركة الشهيرة التي تخضع لقيادة المصمم السابق في الشركة الألمانية العريقة «بي أم دبليو» هنريك فيسكر خضعت لإعادة هيكلة طويلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إعادة إطلاق العلامة التجارية التي حققت شهرة قبل إشهار إفلاسها عام 2013.

وأعلنت "فيسكر" عن هذا المشروع في بيان رسمي، مرفق بصور للسيارة الجديدة، وأوضحت أن النموذج الأول منها سيكون متوافراً في وقت لاحق من العام الجاري. كما أكدت الشركة أنها ستبيع لزبائنها مباشرة من دون وسطاء، شأنها في ذلك شأن شركة «تيسلا».

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع سعي «تيسلا» لتقديم نماذج من السيارات الكهربائية الأرخص ثمنا من سابقاتها، وآخرها طرازا "موديل 3" الذي يصل سعر الوحدة منها إلى 35 ألف دولار، و"موديل واي" التي يصل سعرها إلى 39 ألف دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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