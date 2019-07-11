«هيونداي» تطلق أول سيارة كهربائية بشكل كامل في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 04:06 مساء
الطراز الجديد يمكنه السير لمسافة 452 كيلومترًا دون الحاجة إلى شحن (أ ف ب)

أصبح بإمكان السائقين في الهند التي تعتبر من أكثر مدن العالم تلوثًا، شراء سيارة كهربائية بشكل كامل بعدما كشفت شركة «هيونداي» عن طراز يمكنه السير لمسافة 452 كيلومترًا دون الحاجة إلى شحن.

وسيكون سعر السيارة الرباعية الدفع «كونا إلكتريك» 36 ألف دولار، أي أكثر بثلاث مرات من سعر أرخص سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالوقود وأكثر بثماني مرات من سعر السيارة العادية، وفق «فرانس برس».

إلا أن تحسينها من ناحية المسافة التي يمكنها اجتيازها دون الحاجة إلى الشحن عالجت مشكلة رئيسية للسائقين في الهند حيث يوجد نقص في محطات الشحن، بحسب ما قال المدير العام لشركة «هيونداي موتورز» إس إس كيم لوكالة «برس تراست» الهندية.

من المتوقع أن يصبح عدد سكان الهند الأكبر في العالم في خلال عقد، ومع أن الحكومة كشفت الأسبوع الماضي عن حوافز ضريبية جديدة، يقول المصنعون إنه لا توجد خريطة طريق واضحة لتسيير مزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.

وتبلغ حصة السوق من السيارات الكهربائية حاليًا في الهند 0,06% فقط مقارنة بـ 39% في النرويج، وفقًا للأرقام الحكومية التي أشارت إليها «بلومبرغ نيوز».

وتضم الهند 22 من أكثر 30 مدينة تلوثًا في العالم وفقًا لمنظمة «غرينبيس» مع إنتاج الانبعاثات الصناعية وأدخنة عوادم السيارات والأدخنة الناتجة عن حرق المحاصيل، خليطا سامًا من الانبعاثات.

وأسفر الهواء السام عن مقتل 1,24 مليون هندي في العام 2017، وفقًا لدراسة نشرت العام الماضي خلصت إلى أن عشرات الملايين من الأشخاص يواجهون أخطارًا صحية كبيرة.

وتنتج الهند حاليًا حوالى ثلثي الكهرباء بالفحم والغاز، ما يجعلها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في العالم.

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