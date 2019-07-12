صور تخيلية لـ«ميتسوبيشي لانسر 2021»

بعض التقارير أشارت إلى تحديث ميتسوبيشي سيارتها لانسر، وبناء على هذه المعلومات قام موقع Kolesa الروسي بمحاولة تقديم تخيل لما يمكن أن تبدو عليه ميتسوبيشي لانسر في جيلها الحادي عشر، وذلك في حالة استخدام لغة تصميم Dynamic Shield «الدرع الديناميكي» الأحدث من العلامة اليابانية.

كانت الخطوة الأولى تستند إلى استخدام شبك ميتسوبيشي التقليدي مع خطوط كروم ممتدة للجانبين كما رأينا في طراز اكليبس كروس، في حين تم استخدام هيكل مستوحى من طراز سيدان رينو ميجان مع مصابيح LED نحيفة وأضواء نهارية تشبه تلك المستخدمة ببعض طرازات الشركة الأخيرة وذلك نقلاً عن موقع «متوراتي».

يستند التصميم أيضًا إلى الألوان المزدوجة في الهيكل الخارجي مع سقف وأعمدة أمامية رمادية داكنة لأجل الحصول على تأثير تباين مميز مع باقي أجزاء السيارة المطلية بالأبيض، وهو ما يجعل لانسر تبدو ديناميكية أكثر بفضل السقف الطافي.

أما بالخلف فنجد مصابيح LED خلفية متصلة بشريط ضوئي يتبع صيحة التصميم الأحدث في خلفية السيارات، مع وجود مصد خلفي رياضي مع مشتت في الوسط وأنابيب عادم مخفية.

