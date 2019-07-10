بالفيديو: تعرف على مميزات «رينو كابتشر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 02:02 مساء

أطلقت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات «رينو» الطراز الجديد من السيارة الشهيرة «كابتشر»، التي تأتي ضمن فئة موديلات العام 2020.

وعلى النقيض تمامًا من السياسة الإعلانية لغالبية شركات السيارات، لم تنشر «رينو» صورًا ترويجية وتشويقية قبل إصدار الطراز الجديد من «كابتشر»، وقامت بالنشر والإصدار في وقت واحد من أجل ضمان الحفاظ على سرية التصميم الخارجي للسيارة، الذي يأتي بـ11 لونًا مختلفًا.

ويرى خبراء عالم السيارات أن السيارة الجديدة «رينو كابتشر» تتشابه كثيرًا مع سيارة الشركة «كليو»، خاصة على صعيد التصميم الخارجي، الذي تم طرحه في وقت سابق خلال العام الجاري.

كما استغلت الشركة الفرنسية الدفعة الأولى، وطرحت كافة قطع غيار السيارة، التي تعتبر جديدة كليًا بنسبة تصل إلى 85%.

كما تمكن «رينو» من توفير عدة خيارات للمحرك، الأول يأتي بمحرك جازولين بسعة 1.0 لتر، والثاني بسعة 1.3 لتر، لتستطيع السيارة من توليد قوة تتراوح بين 100 و155 حصانًا.

إلى جانب توفر نسخة من السيارة «كابتشر» بمحركات تعتمد على الديزل بسعة 1.5 لتر، تتراوح قوتها بين الـ95 والـ115 حصانًا.

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