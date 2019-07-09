لكزس تستعد لطرح يخت «LY 650»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 11:24 صباحا

أدرجت شركات السيارات في إنتاجها أشياء أخرى غير السيارات مثل الأثاث والكتب و آخرها كان يخت لكزس «LY 650».

كشفت لكزس قبل عامين عن يخت اختباري فاخر، والآن تستعد لطرح النسخة الإنتاجية منه في الأسواق خلال العام الجاري، وهو عبارة عن نسخة معدلة قليلاً لليخت الاختباري وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

حيث قامت لكزس بتغييرات عدة شملت زيادة الطول إلى 20 متر مقارنة بـ 13 متر للاختباري، ويعتمد اليخت على محركين بقوة 800 حصان للواحد بقوة إجمالية 1600 حصان، كما زادت المساحة الداخلية لتشمل ثلاثة غرف فاخرة مع ثلاث دورات مياه، و يمكن تخزين 851 لتر مياه، مع خزان وقود بسعة 3800 لتر.
 

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