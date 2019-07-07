نصائح لحماية مضخة الوقود من التلف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 12:58 مساء

تعمل مضخة الوقود على ضخ البنزين من خزان الوقود إلى المحرك، وهذا ما يوضح أهمية ذلك الجزء لسيارتك.

وفي حال تعطل هذا الجزء المهم يتعرض محرك السيارة للأعطال وقد تتوقف السيارة بالكامل، وفق «موتوراتي».

نصائح مهمة:
يجب عدم الانتظار إلى أن يهبط مؤشر البنزين إلى الربع من أجل التزود بالبنزين، حتى لا تضطر المضخة إلى سحب البنزين من قاع الخزان، حيث يكون البنزين ممتلئًا بالأوساخ والشوائب مما قد يسبب انسداد المضخة وتلفها.

عند بداية التزود بالبنزين اغلق المحرك، لأنه عند ضخ البنزين في الخزان يحدث تعكر للبنزين بسبب الشوائب المترسبة أسفل الخزان، مما يجعلها تطفو على السطح، وبسبب تشغيل المحرك فإن المضخة قد تسحب هذه الأوساخ.

التنبيه على عامل المحطة عدم إدخال كامل مسدس البنزين في الخزان والضغط بشدة، حتى لا تؤدي عملية الدفع الشديد إلى ارتفاع الشوائب وتدخل فى المضخة.

متابعة صيانة وتنظيف صفاية البنزين والقيام باستبدالها إذا تهالكت، لأن انسدادها يؤدي إلى الضغط على المضخة، وتصعب من مهمتها في سحب البنزين.

لا تقوم بالتزود بالبنزين إلا من المحطات التي تقوم بعملية تنظيف دائمًا لخزانات الوقود لديها من الصدأ والشوائب.

يجب استعمال البنزين الذي يتمتع باوكتان مرتفع فهو مفيد خلال عملية الاحتراق ويقلل من أعطال مضخة البنزين.

كما يجب تغيير فلتر البنزين بصورة مستمرة وفي مواعيده، حتى لا تتسرب الرواسب والأوساخ إلى المضخة وتعرضها للتلف السريع.

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