إطلاق «Tiggo 4» بأنظمة إلكترونية متطورة

أطلقت شيري سيارتها «Tiggo 4» بأنظمة إلكترونية متطورة (الإنترنت)

طرحة شركة «شيري» (Chery) الصينية سيارات «Tiggo 4»، التي تأتي بهيكل انسيابي وأنيق، بتصميم يشبه تصميم سيارات «kuga» الشهيرة من «فورد».

والسيارة الجديدة مزود بمصابيح LED مميزة، وفتحة بانورامية عريضة في السقف، وعجلات بمقاس 18 إنش، وفق «فيستي».

وزودت هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات، ومقود مميز مكسو بالجلد، وعليه أزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة ومعظم الميزات الأساسية في المركبة.

والمركبة تأتي بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لتثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام لمنع انزلاقها على الجليد أو المنعطفات، وأنظمة إلكترونية متطورة تبين للسائق الحالة الفنية لمعظم الأجزاء الأساسية فيها.

وستطرح في معظم أسواق العالم بمحركات بنزين بسعة 1.6 و2.0 لتر، تستهلك ما بين 6 إلى 8 لترات من الوقود لكل 100 كلم، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.