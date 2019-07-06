إطلاق «Tiggo 4» بأنظمة إلكترونية متطورة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 12:47 مساء
أطلقت شيري سيارتها «Tiggo 4» بأنظمة إلكترونية متطورة (الإنترنت)

طرحة شركة «شيري» (Chery) الصينية سيارات «Tiggo 4»، التي تأتي بهيكل انسيابي وأنيق، بتصميم يشبه تصميم سيارات «kuga» الشهيرة من «فورد».

والسيارة الجديدة مزود بمصابيح LED مميزة، وفتحة بانورامية عريضة في السقف، وعجلات بمقاس 18 إنش، وفق «فيستي».

وزودت هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات، ومقود مميز مكسو بالجلد، وعليه أزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة ومعظم الميزات الأساسية في المركبة.

والمركبة تأتي بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لتثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام لمنع انزلاقها على الجليد أو المنعطفات، وأنظمة إلكترونية متطورة تبين للسائق الحالة الفنية لمعظم الأجزاء الأساسية فيها.

وستطرح في معظم أسواق العالم بمحركات بنزين بسعة 1.6 و2.0 لتر، تستهلك ما بين 6 إلى 8 لترات من الوقود لكل 100 كلم، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
في العدد 189: الصدى الدولي لمذبحة تاجوراء ورأي النقض المصرية في تعويضات عائلة ...
ليبيا
انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
الصحافة الأميركية: حرب مزدوجة في ليبيا وحماية المهاجرين مسؤولية مشتركة
ليبيا
قانون جديد يجعل من الدوري الإيطالي «جنة» للاعبين في سوق الانتقالات
رياضة عالمية
باشاغا: حكومة الوفاق تدرس إغـلاق مراكز إيواء المهاجرين
ليبيا
الموافقة على مقترح إعادة غدامس إلى لائحة التراث العالمي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرجال الذين يتناولون الزبادي أقل عرضة لسرطان القولون