بالفيديو: تويوتا تعود للسباقات بهذه السيارة

نشرت بعض التقارير الصحفية معلومات سرية من داخل جدران الشركة العملاقة في صناعة السيارات «تويوتا»، تدور جميعها عن خطة مذهلة لعودة الشركة لعالم السباقات من جديد، وتحقيق مراكز متقدمة.

واعتمدت التسريبات على صور التصميمات التي نشرتها شركة تويوتا في وقت سابق من العام الماضي، حينما أعلنت عن مشروع «GR Super Sport».

وأكدت التقارير الصحفية أن هيكل السيارة الجديد سيكون مزيجًا من الألومنيوم والألياف الكربون والزجاج، لتضيف إلى السيارة صلابة وقوة مع وزن خفيف.

كما سيتم تزويد السيارة بفتحات تهوية كبيرة على الإطارات والواجهة الأمامية من أجل انسيابية تدفق الهواء، من أجل المزيد من التحكم بدقة.

كما أشارت التسريبات أن السيارة الجديدة ستأتي بمحرك توربيني يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 750 حصانًا، متصل بناقل سرعة من 10 سرعات، مع نظام كهربائي متطور وخاص، يساعد السائق على التحكم بالمقود بدقة عالية.

بالإضافة إلى أنظمة تعليق خاصة، ومكابح يدخل في تركيبها السيراميك والكربون، وأكدت التقارير أن مكونات المكابح ستجعلها أكثر تميزًا من العادية، خاصة على صعيد معدل الحرارة، الذي يكون أقل ناجمًا عن الاحتكاك أثناء الفرملة.

هذا المحتوى من تيربو العرب