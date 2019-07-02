بالفيديو: كيف تحولت تسلا 3 إلى شاحنة؟

لم تطرح الشركة التكنولوجية «تسلا» أي شاحنة بيك أب تعتمد في المقام الأول على الطاقة الكهربائية للمحرك، وينتظر محبو البيئة والشاحنات منذ الطراز الأول لتسلا سيارة قوية بيك أب.

هذا الانتظار الطويل دفع إحدى الفتيات التي تدعى «سايمون جريتز» بالإقدام على خطة كبيرة، تحمل خطوات تكنولوجية لتحويل سيارة تسلا موديل 3 إلى شاحنة بيك أب، للمرة الأولى على الإطلاق.

حيث قامت الفتاة التي تمتلك شهرة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «يوتيوب»، بنشر فيديو تشرح فيه كيف قامت بتحويل سيارة تسلا موديل 3 إلى شاحنة بيك أب قوية.

واستغرق تعديل السيارة من «سايمون» قرابة عام كامل، بدأت بالرسم وتحضير التصميمات للمهمة، وانتهت بإزالة الجزء الخلفي بالكامل من السيارة ودعم المساحة الخلفية.

التعديل المثير من «سايمون» شاركت فيه شركة «دي آي واي» الأميركية المحلية التي ساعدتها كثيرًا في هذه المهمة الشاقة، وبعد الانتهاء من التعديل أطلقت عليها اسم «تركلا»، لتصبح أول شاحنة كهربائية تحمل علامة الشركة الرائدة في هذه الصناعة «تسلا».

هذا المحتوى من تيربو العرب