بالفيديو: رينو تكشف «Triber 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 11:30 صباحا

استمرارًا لمسلسل طرح الكثير من الطرازات الجديدة، أطلقت شركة صناعة السيارات الفرنسية العريقة «رينو» سيارتها الجديدة التي ستعرف باسم Triber.

ولم تنتظر كثير «رينو»، حيث أطلقت السيارة الجديدة بعد أيام قليلة من إصدار السيارة «زوي».

الصور التي نشرتها شركة رينو كشفت عن 4 ألوان مختلفة مميزة، وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الجديد صنع خصيصاً للبيع على الأراضي وفي الأسواق الهندية، وكشفت أن التصميم مناسب لظروف القيادة على الطرق الهندية، خاصة على صعيد أداء المحرك.

وبمجرد وصول السيارة إلى الأسواق الهندية، ستكون Triber الطراز الرابع الذي أصدرته رينو للسوق الهندية بعد موديلات «كويد»، «داستر» و«كابتشر».

وزودت السيارة الجديدة بمحرك جيد، تصل قوته إلى 72 حصانًا فقط، مع عزم دوران يصل إلى 71 نيوتن متر، متصل بناقل سرعة يدوي من خمس سرعات.

وحتى الآن لم تكشف رينو عن السعر الرسمي لطراز Triber، غير أنها كشفت عن عزمها لرفع نسبة المبيعات في السوق الهندية، بهدف الارتفاع بالأرقام خلال السنوات الثلاث القادمة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة