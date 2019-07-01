بالفيديو: رينو تكشف «Triber 2020»

استمرارًا لمسلسل طرح الكثير من الطرازات الجديدة، أطلقت شركة صناعة السيارات الفرنسية العريقة «رينو» سيارتها الجديدة التي ستعرف باسم Triber.

ولم تنتظر كثير «رينو»، حيث أطلقت السيارة الجديدة بعد أيام قليلة من إصدار السيارة «زوي».

الصور التي نشرتها شركة رينو كشفت عن 4 ألوان مختلفة مميزة، وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الجديد صنع خصيصاً للبيع على الأراضي وفي الأسواق الهندية، وكشفت أن التصميم مناسب لظروف القيادة على الطرق الهندية، خاصة على صعيد أداء المحرك.

وبمجرد وصول السيارة إلى الأسواق الهندية، ستكون Triber الطراز الرابع الذي أصدرته رينو للسوق الهندية بعد موديلات «كويد»، «داستر» و«كابتشر».

وزودت السيارة الجديدة بمحرك جيد، تصل قوته إلى 72 حصانًا فقط، مع عزم دوران يصل إلى 71 نيوتن متر، متصل بناقل سرعة يدوي من خمس سرعات.

وحتى الآن لم تكشف رينو عن السعر الرسمي لطراز Triber، غير أنها كشفت عن عزمها لرفع نسبة المبيعات في السوق الهندية، بهدف الارتفاع بالأرقام خلال السنوات الثلاث القادمة.

هذا المحتوى من تيربو العرب