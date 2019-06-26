5 نصائح للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا

يؤثر ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف على أجزاء السيارة بالسلب خاصة الإطارات، وكشفت إحدى الدراسات في دولة الإمارات أن أكثر من 5% من الوفيّات على الطرق ترجع لسوء حالة الإطارات وعدم صيانتها وانفجارها في هذه الأجواء الحارة جدًا.

لذا قدم خبراء السيارات عدة نصائح هامة في كيفية العناية بالإطارات والحفاظ عليها خاصة في فصل الصيف تعرف عليها معنا وفقًا لموقع «المتوراتي».

- قبل التحرك بالسيارة يجب فحص الإطارات جيدًا، وملاحظة وجود أي اهتراء أو قطع أو مسامير بالإطارات للتأكد من سلامتها، ويجب فحص وضبط ضغط الهواء داخل الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل حسب ما ينص عليه كتيب السيارة.

- يجب إجراء عملية تدوير الإطارات مرة كل 10 آلاف كلم، وذلك للمحافظة عليها من التلف السريع، وذلك عن طريق تركيب الإطارات الأمامية في الخلف بنفس الترتيب (أي الإطار الأمامي يتم تركيبه في الخلف جهة اليمين أيضًا وهكذا)، أما الإطارات الخلفية فإنه يتم تركيبها في الأمام مع عكسها.

- عدم تحميل السيارة أكثر من وزنها المقرر له من الشركة المصنعة، حتى لا يمثل ضغطًا شديدًا على الإطارات، خاصة مع تمدد الهواء في فصل الصيف، وهو ما قد يسبب انفجارها.

- تفادي القيادة على الأجسام الصلبة أو الخطرة والتي قد تسبب اهتراء الإطارات وقطعها، مثل الصخور وكسر الزجاج والحفر والأرصفة والحديد.

- عدم السير على الإطارات بعد انتهاء فترة الصلاحية الخاصة بها والتي تقدر تقريبًا بخمس سنوات، حتى وإن كان الظاهر أنها في حالة جيدة، حيث يجب شراء إطارات جديدة حينها.

