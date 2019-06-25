تيسلا تستعد لإطلاق السيارة الغواصة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 12:02 مساء

كلما مرت الأيام، زاد شغف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك لاكتشاف وصناعة المزيد، وتحقيق الأحلام التكنولوجية التي تبدو مستحيلة لكثير من الأشخاص.

والآن، حان الوقت ليعلن إيلون ماسك أن شركته تمتلك بالفعل تصميمات جاهزة للسيارة الغواصة، التي لطالما شاهدناها في سلسلة أفلام العميل السري البريطاني «جيمس بوند».
حيث صرح ماسك بهذه الكلمات السابقة خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم في شركة تيسلا، حينما تم سؤاله عن إمكانية صناعة سيارة برمائية

وأوضح ماسك أن ليس هناك مستحيل، وأن هناك تصميمًا لهذه السيارة في معامل تيسلا، مشابهة تمامًا للسيارة البرمائية «لوتس إسبريت» موديل العام 1976، التي ظهرت في فيلم «الجاسوسة التي أحبتني».

وأضاف «شعرت بخيبة أمل عندما علمت أنها لن نراها بشكل رسمي، ولكن سأحاول صناعتها وتطويرها من خلال مجموعة توليد كهرباء تيسلا لتتحول بالفعل بمجرد دخولها أو خروجها من الماء»

ولم يكن الأمر وليد المصادفة، حيث أكد الكثير من التقارير أن إيلون ماسك قد قام بشراء سيارة الفيلم الشهير في مزاد علني على الأراضي اللندنية في 2013، وكلفته في وقتها حوالي 997 ألف دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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