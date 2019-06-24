صور توقعية لمرسيدس C-Class 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 10:32 صباحا

تعمل مرسيدس من أجل تدشين سيارتها C-Class في الجيل الجديد 2021، لنشاهد اليوم صورًا توقعية للسيارة الجديدة.

تتبنى واجهة مرسيدس C-Class تصميمًا جريئًا ذا مصابيح أمامية حادة مع أبعاد يبدو أنها أكبر من السابق، وصحيح أن زيادة الحجم ترفع وزن السيارة، إلا أن الانتقال إلى منصة MRA2 التي تستخدم الألومنيوم بكثافة ستجعلها أخف، ما قد يؤدي حتى إلى تخفيض وزنها مقارنة بما هي عليه حاليًا، وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

كما ستحصل مقصورة سي كلاس 2021 على النظام المعلوماتي الترفيهي MBUX الأحدث من مرسيدس ذو المساعد الرقمي والعدادات الرقمية مع أنظمة قيادة متطورة مساعدة للسائق.

لا توجد معلومات عن المحركات حاليًا، لكنه متوقع إضافة نسخة هجينة يتم شحنها كهربائيًا بالقابس، كما ستحصل على موديلات AMG عالية الأداء.

هذا ومتوقع تدشين مرسيدس سي كلاس 2021 الجديدة كليًا في وقت ما خلال العام المقبل، على أن تصل لأسواق الخليج في مطلع 2021.
 

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