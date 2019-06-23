تدخل دولي لحل مشكلة «رينو» و«نيسان»

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مباحثات خاصة بقضية الشركة اليابانية لصناعة السيارات «نيسان»، في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للمشكلة المستمرة.

جاءت المباحثات أثناء اجتماع الأسبوع بالتزامن مع قمة قادة مجموعة العشرين في اليابان، بحسب تصريحات مسؤول بالحكومة الفرنسية.

وأوضح المسؤول في تصريحاته أن فرنسا ستعمل على خطة تهدف لإقامة تعاون صناعي استثماري أكثر قوة بين شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، وشريكتها العريقة «نيسان» اليابانية.

يذكر أن التحالف بين «رينو» و«نيسان» تأثر كثيرًا بالسلب منذ اعتقال كارلوس غصن، رئيس تحالف «رينو- نيسان» في اليابان في شهر نوفمبر الماضي العام 2018.

وتزايدت حدة التوتر عندما أعلن رئيس «رينو» الجديد، جان دومينيك سينارد، نيته عقد صفقة ضخمة مع مجموعة «فيات كرايسلر»، دون إبلاغ الشريك الياباني.

وانتهت المحادثات برفض «نيسان» دعم الصفقة. وتعهدت فرنسا، المساهم الأكبر في «رينو»، بإصلاح العلاقات مع «نيسان» قبل أي صفقة مع شركة «فيات» الإيطالية.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».