أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك

تعتبر الوسائد الهوائية «الإيرباج» من أبرز وسائل الأمان والسلامة التي تقوم شركات السيارات بتزويد سياراتها بها، من أجل حماية قائد السيارة والركاب من مخاطر الحوادث المرورية.
لكن في بعض الأحيان يتفاجأ قائد السيارة بإضاءة لمبة الإيرباج الخاصة بالوسائد الهوائية في طبلون السيارة.
وتتعدد أسباب ذلك نعرض عليك اليوم بعضها وذلك وفقًا لموقع «السيارة».
- احتراق أو تلف الفيوز الخاص بلمبة الإيرباج؟
- في حال حدوث خلل أو تلف في الحساس الخاص بالوسائد الهوائية.
- قد تكون هناك مشكلة في برمجة الكمبيوتر الخاص بالسيارة.
- يوجد سلك في مقود السيارة تابع للايرباق، في حال تعرضه للتلف أو القطع تظهر إشارة اللمبة.
- في بعض الأحيان تكون إضاءة لمبة الإيرباق بسبب وجود خلل في حزام الأمان وليس بسبب الوسائد الهوائية.
- في حال فك مقاعد السيارة وإزالة الفيش الخاصة بالإيرباق الموصول بها لأي سبب كان، وسهو الفني عن تركيب الفيشة مرة أخرى عند تركيب المقاعد.