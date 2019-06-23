أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 10:07 صباحا

تعتبر الوسائد الهوائية «الإيرباج» من أبرز وسائل الأمان والسلامة التي تقوم شركات السيارات بتزويد سياراتها بها، من أجل حماية قائد السيارة والركاب من مخاطر الحوادث المرورية.

لكن في بعض الأحيان يتفاجأ قائد السيارة بإضاءة لمبة الإيرباج الخاصة بالوسائد الهوائية في طبلون السيارة.

وتتعدد أسباب ذلك نعرض عليك اليوم بعضها وذلك وفقًا لموقع «السيارة».
- احتراق أو تلف الفيوز الخاص بلمبة الإيرباج؟
- في حال حدوث خلل أو تلف في الحساس الخاص بالوسائد الهوائية.
- قد تكون هناك مشكلة في برمجة الكمبيوتر الخاص بالسيارة.
- يوجد سلك في مقود السيارة تابع للايرباق، في حال تعرضه للتلف أو القطع تظهر إشارة اللمبة.
- في بعض الأحيان تكون إضاءة لمبة الإيرباق بسبب وجود خلل في حزام الأمان وليس بسبب الوسائد الهوائية.
- في حال فك مقاعد السيارة وإزالة الفيش الخاصة بالإيرباق الموصول بها لأي سبب كان، وسهو الفني عن تركيب الفيشة مرة أخرى عند تركيب المقاعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة
رياضة عالمية
الشواطئ المفتوحة تهدد حياة الليبيين في مصايف بنغازي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019