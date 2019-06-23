أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك

تعتبر الوسائد الهوائية «الإيرباج» من أبرز وسائل الأمان والسلامة التي تقوم شركات السيارات بتزويد سياراتها بها، من أجل حماية قائد السيارة والركاب من مخاطر الحوادث المرورية.

لكن في بعض الأحيان يتفاجأ قائد السيارة بإضاءة لمبة الإيرباج الخاصة بالوسائد الهوائية في طبلون السيارة.