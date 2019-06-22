2021 موعد اطلاق سيارة هواوي الذكية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 12:57 مساء

كشفت شركة هواوي الصينية المتخصصة في التكنولوجيا عن خططها المستقبلية حول صناعة السيارات ذاتية القيادة، وتوجهها نحو التوسع.

سوف تتعاون هواوي مع أودي وتويوتا للاستفادة من الخبرات الكبيرة لديهم في صناعة السيارات لسرعة اللحاق بمنافسيها الذين سبقوها في هذه الصناعة الناشئة مثل قوقل واوبر وذلك وفقا لموقع «هواوي».

كما ستتعاون هواوي أيضاً مع شركتين صينيتين أخريين، مختصتين في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، وهما Beijing New Energy Automobile و Changan Automobile، فضلا عن اعتمادها تكنولوجيا الذكاء الصناعي الخاصة بها.

ستعمل هواوي على إطلاق سيارتها ذاتية القيادة في عام 2021، مع طرحها في الصين في المقام الأول، ومن ثم سيتم تسويقها إلى أوروبا.

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