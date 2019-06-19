9 خطوات لتنظيف ردياتير السيارة بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 03:54 مساء

الردياتير من الأجزاء الرئيسة في السيارة المسؤول عن تخفيض درجة حرارة المحرك، وهو ما يساعد على أداء المحرك بصورة جيدة وعدم تعرضه للأعطال.

وعلى الرغم من الأهمية الشديدة لتنظيف وغسل الردياتير إلا أن كثيرًا من قائدي السيارات يتغافل عن هذا الأمر لتفادي الانتظار المرهق في مراكز الصيانة، وهو ما ينعكس بالسلب على عمل المحرك، كما يؤدي عدم تنظيف الردياتير إلى انسداده نتيجة تراكم الشوائب والأوساخ والصدأ داخله وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

نقدم لكم اليوم طرقًا بسيطة لتنظيف وغسل ردياتير السيارة بنفسك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

- قم بتحضير الأدوات اللازمة لتنظيف الردياتير وهي: مياه مقطرة وسائل لتنظيف الردياتير، بالإضافة إلى أنبوب ومصدر للمياه الجارية، والقفازات المضادة للحرارة، وقطعة قماش أو منشفة لامتصاص المياه.
- تأكد من غلق محرك السيارة، وأن يكون باردًا تمامًا قبل البدء في عملية التنظيف.
- ثم قم بفك الصمام الخاص بتصريف السائل في الردياتير، وتأكد من تصريف لتر من السائل كحد أدنى.
- ثم أعد تركيب صمام تصريف الردياتير، وقم بوضع منظف الردياتير وينصح باستعمال كل المحتوى الموجود في العبوة الخاصة بسائل التنظيف.
- قم بغلق غطاء الردياتير مرة أخرى، ثم قم بإعادة تشغيل محرك السيارة لمدة 10 دقائق، ثم قم بغلق المحرك وانتظر قليلاً إلى أن يبرد المحرك مرة ثانية.
- قم بنزع غطاء الردياتير لكن انتبة لارتفاع درجة حرارة السائل داخل الردياتير، ثم فك صمام الردياتير وصرف السائل الذي بداخله.
- ثم ضع خرطومًا أو أنبوبًا في الردياتير يحتوي مياه جارية لمدة خمس دقائق على الأقل حتى يتم تصريف الأوساخ والشوائب المتراكمة به.
- ثم قم بتركيب صمام التصريف مرة ثانية في السيارة، ثم يتم وضع الماء المقطر في الردياتير، ثم بعد ذلك يتم إضافة السائل المخصص للردياتير بها.
- بعد الانتهاء من إضافة سائل الردياتير، تأكد من غلقه بإحكام وعدم وجود تسرب السوائل منه، ثم قم بتشغيل المحرك مرة أخرى.
 

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