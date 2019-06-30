بالصور: مرسيدس تعلن نموذجها الجديد من GLB

أعلنت الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات تقديم نموذج جديد من سيارات GLB، التي تحمل مواصفات تجعلها واحدة من أفضل سيارات طراز الكروس أوفر.

التصميم:

مساحة داخلية هائلة، تستطيع استيعاب 7 أشخاص بارتياحية، مع نظام ترفيهي مذهل، مزود بشاشتين، الأولى لقائد السيارة، والأخرى في منتصف الكونسول، لتستطيع السيارة الاتصال مع كافة أنظمة الهواتف الذكية، إلى جانب إضافة عدة كاميرات تغطي محيط السيارة بالكامل، وأجهزة حساسة لرصد المسافات ومنع الاصطدام.

الأداء:

تأتي GLB الجديدة بعدة خيارات للمحرك، حيث تتوفر بعدة نماذج بنزين أو ديزل، تتراوح قدرتها الحصانية ما بين 150 إلى 224 حصانًا، متصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالإضافة إلى عدة أنظمة أخرى لمختلف الطرق المكسوة بالرمال أو المغطاة بالثلوج.

هذا المحتوى من تيربو العرب