بالصور: مرسيدس تعلن نموذجها الجديد من GLB

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 01:21 مساء

أعلنت الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات تقديم نموذج جديد من سيارات GLB، التي تحمل مواصفات تجعلها واحدة من أفضل سيارات طراز الكروس أوفر.

التصميم:
مساحة داخلية هائلة، تستطيع استيعاب 7 أشخاص بارتياحية، مع نظام ترفيهي مذهل، مزود بشاشتين، الأولى لقائد السيارة، والأخرى في منتصف الكونسول، لتستطيع السيارة الاتصال مع كافة أنظمة الهواتف الذكية، إلى جانب إضافة عدة كاميرات تغطي محيط السيارة بالكامل، وأجهزة حساسة لرصد المسافات ومنع الاصطدام.

الأداء:
تأتي GLB الجديدة بعدة خيارات للمحرك، حيث تتوفر بعدة نماذج بنزين أو ديزل، تتراوح قدرتها الحصانية ما بين 150 إلى 224 حصانًا، متصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالإضافة إلى عدة أنظمة أخرى لمختلف الطرق المكسوة بالرمال أو المغطاة بالثلوج.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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