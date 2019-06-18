أسباب تلف بطارية سيارتك

تعرض البطارية للأعطال قد يؤدي إلى توقف السيارة بالكامل، وبجانب انتهاء العمر الافتراضي للبطارية والذي يؤدي إلى ضعف وتلف البطارية، هناك عدد من الأسباب تؤدي إلى تلف البطارية سوف نستعرضها هنا اليوم، وهي كما يلي وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

أخطاء السائق

هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها قائد السيارة تؤدي إلى نفاد البطارية وتلفها، من ضمنها غلق السيارة مع ترك المصابيح مضاءة، أو إشارة الانتظار أو ترك الأجهزة التي تعتمد على الكهرباء في وضع التشغيل لفترات طويلة.

ومن صور سوء الاستخدام تشغيل المكيف أو الشاشات أو بعض الأجهزة الكهربائية من أجل التسلية والمحرك مغلق يؤدي إلى ضعف البطارية واستنفاد قواها.

ضعف الدينامو

تعتمد البطارية في طريقة شحنها الأساسية على الدينامو، وفي حال تعرض الدينامو لبعض المشاكل والأعطال فإنه يؤدي إلى تلف البطارية في حال عدم إصلاحه على الفور أو تغييره، حيث إن شحن البطارية عن طريق قيادة السيارة والسير به لمسافة على الطريق لن يفيدها لوقت طويل.