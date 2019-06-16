الجيل الجديد من تسلا بثلاثة محركات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 02:44 مساء

بعد أن أطلقت الشركة الإيطالية العريقة في صناعة السيارات «فيراري» أول طراز هجين مزود بأربعة محركات، جاء الدور على شركة «تسلا» الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

حيث كشفت بعض التقارير العالمية عن تسريبات حول عزم شركة «تسلا» لإصدار الجيل الجديد من طراز موديل S وطراز موديل X بثلاثة محركات كهربائية منفصلة صديقة للبيئة.

وأوضحت التقارير أن مشكلة قوة البطارية ومدى سير المحركات الكهربائية، التي تتحكم بقدر كبير في مبيعات السيارات الكهربائية إلى جانب الأسعار المرتفعة، سيتم حلها بإصدار السيارة بأكثر من محرك، كما فعلت شركة «فيراري».

كما أكدت التقارير أن «تسلا» تسعى في الوقت الحالي لتطوير الأجيال الجديدة من سياراتها S وX، ببطاريات تحتوي على مزيد من التكنولوجيا، التي سبق وأن أعلن عنها «إيلون ماسك» في وقت سابق، وأكد أن القادم سيمتلك سرعة شحن أكبر، وقدرة إمداد أعلى للطاقة.

وأخيرًا ذكرت التقارير أن منح «تسلا» هذه التعديلات لسيارات X وS، سيجعلها قوية لدرجة السير لمسافة تصل إلى نحو 400 ميل على الأقل تقدير، لتصبح بذلك أقوى سيارة كهربائية في العالم، ولكن بالتأكيد ستسبب هذا التطور غير العادي في رفع أسعار هذه الموديلات أكثر وأكثر.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر