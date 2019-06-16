الجيل الجديد من تسلا بثلاثة محركات

بعد أن أطلقت الشركة الإيطالية العريقة في صناعة السيارات «فيراري» أول طراز هجين مزود بأربعة محركات، جاء الدور على شركة «تسلا» الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

حيث كشفت بعض التقارير العالمية عن تسريبات حول عزم شركة «تسلا» لإصدار الجيل الجديد من طراز موديل S وطراز موديل X بثلاثة محركات كهربائية منفصلة صديقة للبيئة.

وأوضحت التقارير أن مشكلة قوة البطارية ومدى سير المحركات الكهربائية، التي تتحكم بقدر كبير في مبيعات السيارات الكهربائية إلى جانب الأسعار المرتفعة، سيتم حلها بإصدار السيارة بأكثر من محرك، كما فعلت شركة «فيراري».

كما أكدت التقارير أن «تسلا» تسعى في الوقت الحالي لتطوير الأجيال الجديدة من سياراتها S وX، ببطاريات تحتوي على مزيد من التكنولوجيا، التي سبق وأن أعلن عنها «إيلون ماسك» في وقت سابق، وأكد أن القادم سيمتلك سرعة شحن أكبر، وقدرة إمداد أعلى للطاقة.

وأخيرًا ذكرت التقارير أن منح «تسلا» هذه التعديلات لسيارات X وS، سيجعلها قوية لدرجة السير لمسافة تصل إلى نحو 400 ميل على الأقل تقدير، لتصبح بذلك أقوى سيارة كهربائية في العالم، ولكن بالتأكيد ستسبب هذا التطور غير العادي في رفع أسعار هذه الموديلات أكثر وأكثر.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».