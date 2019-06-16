شاهد تحول «فولكسفاغن بيتل» إلى شاحنة خفيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 11:24 صباحا

كشفت شركة «سميث بيرفورمانس» طرازًا معدلًا من السيارة الألمانية الشهيرة «نيو بيتل»، التي تم إنتاجها لأول مرة من شركة «فولكسفاغن»، وذلك خلال الفترة من 1998 إلى 2010، واُعتبرت في وقتها جيلًا جديدًا لسيارتها الأشهر «بيتل»، التي ظهرت لأول مرة العام 1938.

الشركة الأميركية المتخصصة في تحويل سيارات الركوب إلى شاحنة خفيفة قامت بتعديل جذري في السيارة لتتحول إلى شاحنة «بيك أب»، وكشفت أن تكلفة الأدوات المستخدَمة لنجاح هذا التعديل تصل إلى 2990 دولارًا، بالإضافة إلى سعر السيارة الكلاسيكية، التي توقفت الشركة الألمانية عن إنتاجها في العام 2010.

كما أطلقت شركة «سميث بيرفورمانس» اسمي «تانواك» و«تاروك» على النموذج الاختباري الجديد، وتعتبر أدوات الشركة هي الوحيدة التي تسمح بإقامة هذا التعديل المثير.

وبعد بضع ساعات فقط من هذا الإعلان، تمكنت الشركة من بيع عدد أدوات لتحويل 100 سيارة «بيتل» إلى شاحنات خفيفة في الولايات المتحدة الأميركية فقط.

يذكر أن مؤسس الشركة «مارك سميث» أسس أيضًا مصنعي «فايف ريسنك» و«لوكال موتورز»، كما تخصص في مجال تصميم سيارات السباق لفترة كبيرة وصلت إلى 20 عامًا.
نبذة عن السيارة الأصلية التاريخية:

أطلقت الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات «فولكسفاغن» سيارة «بيتل» العام 1938، ومن ثم توقفت مع بداية الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الحرب، تمكنت «فولكسفاغن» من العودة للأسواق بنفس السيارة، لتستمر بعدها حتى فترة السبعينات من القرن الماضي.

وفي 1998، عادت الشركة الألمانية مرة أخرى وقدمت نسخة «نيو بيتيل» التي استمرت حتى 2010.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر