شاهد تحول «فولكسفاغن بيتل» إلى شاحنة خفيفة

كشفت شركة «سميث بيرفورمانس» طرازًا معدلًا من السيارة الألمانية الشهيرة «نيو بيتل»، التي تم إنتاجها لأول مرة من شركة «فولكسفاغن»، وذلك خلال الفترة من 1998 إلى 2010، واُعتبرت في وقتها جيلًا جديدًا لسيارتها الأشهر «بيتل»، التي ظهرت لأول مرة العام 1938.

الشركة الأميركية المتخصصة في تحويل سيارات الركوب إلى شاحنة خفيفة قامت بتعديل جذري في السيارة لتتحول إلى شاحنة «بيك أب»، وكشفت أن تكلفة الأدوات المستخدَمة لنجاح هذا التعديل تصل إلى 2990 دولارًا، بالإضافة إلى سعر السيارة الكلاسيكية، التي توقفت الشركة الألمانية عن إنتاجها في العام 2010.

كما أطلقت شركة «سميث بيرفورمانس» اسمي «تانواك» و«تاروك» على النموذج الاختباري الجديد، وتعتبر أدوات الشركة هي الوحيدة التي تسمح بإقامة هذا التعديل المثير.

وبعد بضع ساعات فقط من هذا الإعلان، تمكنت الشركة من بيع عدد أدوات لتحويل 100 سيارة «بيتل» إلى شاحنات خفيفة في الولايات المتحدة الأميركية فقط.

يذكر أن مؤسس الشركة «مارك سميث» أسس أيضًا مصنعي «فايف ريسنك» و«لوكال موتورز»، كما تخصص في مجال تصميم سيارات السباق لفترة كبيرة وصلت إلى 20 عامًا.

نبذة عن السيارة الأصلية التاريخية:

أطلقت الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات «فولكسفاغن» سيارة «بيتل» العام 1938، ومن ثم توقفت مع بداية الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الحرب، تمكنت «فولكسفاغن» من العودة للأسواق بنفس السيارة، لتستمر بعدها حتى فترة السبعينات من القرن الماضي.

وفي 1998، عادت الشركة الألمانية مرة أخرى وقدمت نسخة «نيو بيتيل» التي استمرت حتى 2010.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»