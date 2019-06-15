تحالف جديد بين «جاغوار» و«بي إم دبليو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 04:10 مساء

أعلنت شركتي «جاغوار لاند روفر» والمجموعة الأمانية «بي إم دبليو» عن تحالف جديد بينهما، يتضمن خطة لتطوير تكنولوجيا القيادة الكهربائية في خطوة تعتبر قفزة كبيرة في عالم السيارات الكهربائية صديقة البيئة.

التعاون المشترك في الاستراتيجية الجديدة سيعتمد على مشاركة المعلومات والبيانات، إلى جانب الخبرات المطلوبة بين الجانبين.

يأتي هذا الاتفاق المثمر تزامناً مع النجاح الهائل الذي حققته شركة «جاكوار لاند روڤر»، من خلال أول سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات في الأسواق، وهي سيارة جاكوار I-PACE. حيث نالت سيارة جاغوار عدة جوائز، أبرزها «سيارة العام العالمية 2019».

ولم تبتعد مجموعة «بي إم دبليو» هي الأخرى عن المجال الكهربائي والخبرة الكبيرة في هذا العالم، حيث سبق وأن أطلقت سيارة «i3» منذ 6 أعوام، تحديداً في سنة 2013.

والبداية بين الثنائي العريق ستأتي عن طريق فريق مشترك من خبراء "جاكوار لاند روڤر" ومجموعة «بي إم دبليو» من أجل تطوير هندسة وحدات التحريك الكهربائي، ومن ثم تطوير الأنظمة والصفات المحددة.

كما ستتم صناعة وحدات التحريك الكهربائي الخاصة بالطرفين في معامل الإنتاج الخاصة بهم.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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