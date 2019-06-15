احذر ارتداء الشبشب أثناء القيادة

مع بداية فصل الصيف، يطلق الكثير من الأشخاص حول العالم لقضاء عطلات خاصة للاستمتاع بأجواء الشواطئ، البعض يقرر السفر بالقطار أو الطائرة، والبعض الآخر يفضل الانتقال بالسيارة.

وهنا تأتي عادة يحذر منها نادي السيارات الألماني ADAC، حيث يفضل الكثير من الأشخاص ارتداء الشبشب أثناء السفر لمزيد من الحرية ولسهولة ارتدائه ونزعه، وللتخلص من ملل ارتداء الأحذية الرسمية في الأيام العادية، حتى الآن لا توجد مشكلة.

ستظهر المشكلة على السطح في حالة ارتداء قائد السيارة الشبشب أثناء السفر، خاصة في فصل الصيف وكذلك الصندل أو حتى القيادة بأقدام حافية.

حيث نصح خبراء النادي الألماني قائدي السيارات بعدم ارتداء الشبشب أثناء القيادة، لأنه لا يوفر للقدم دعماً كافياً أثناء عمليات الضغط على دواسة الوقود أو الكبح الكامل للفرامل، وقد يتسبب في انزلاق القدم عن الدواسة، وقد يؤدي هذا إلى أحداث خطيرة.

وتأكيداً على تحذير النادي الألماني ADAC، أوضح "ماركوس شيبه" أحد الخبراء في مجال السلامة المرورية، أن في حالة ارتداء حذاء خفيف سهل ارتداؤه ونزعه، سيؤدي إلى فقدان التحكم الكامل على دواسات المكابح والوقود، فهناك احتمالات قوية أن يخرج الشبشب من قدم السائق ويتسبب في تشتت انتباهه، وربما يعلق خلف دواسة البنزين أو المكابح، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات التعرق المفرط.

ولتجنب أحداث كارثية على الطريق، ينصح خبراء النادي الألماني أن يرتدي قائد السيارة حذاء رياضي جيد ومريح، بمقاس مناسب، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تمتلك طقس حار للغاية في فصل الصيف.

هذا المحتوى من تيربو العرب