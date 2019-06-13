الفاتيكان يشجع على استخدام السيارات الكهربائية والهجينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 11:59 صباحا
وقع الفاتيكان اتفاقًا مع مجموعة الطاقة الإيطالية «إينيل» لإقامة 20 موقعًا للشحن على أراضيه (أ ف ب)

وقع الفاتيكان الذي يريد تشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، اتفاقًا مع مجموعة الطاقة الإيطالية العملاقة «إينيل» لإقامة 20 موقعًا للشحن على أراضي الدولة الصغيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة «أوسرفاتوري رومانو».

وأضافت الصحيفة الناطقة باسم الفاتيكان أن «الهدف الذي تسعى إليه إدارة الفاتيكان بقوة هو إقامة شبكة من البنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية والهجينة للتشجيع على استخدامها» من قبل الموظفين، وفق «فرانس برس».

ولإدارة أصغر دولة في العالم البالغة مساحتها 44 هكتارًا، أيضًا برنامج ينص على «تجديد أسطول السيارات في الفاتيكان مع سيارات كهربائية وهجينة»، موجهة خصوصًا لهيئة البريد.

ووقع الفاتيكان حتى الآن عقدًا مع «إينيل» ينص على الاستخدام المجاني لسيارة كهربائية.

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