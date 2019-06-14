بالصور: رولز رويس جوست 2021 من الخارج والداخل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 10:04 صباحا

استطاع المصورون من التقاط عدة صور تجسسية لسيارة رولز رويس جوست 2021 فائقة الفخامة، أثناء اختبارها.

بالنظر على الخارجية، نجد أن الغطاء المموه يخفي تصميمًا مطورًا مع شبك أمامي أطول يحيط به مصابيح LED أمامية نحيفة أكثر بتصميم مغاير، كما نرى ثقوبًا مقطوعة مختلفة بالغطاء المموه أسفل المصابيح، ما يبدو أنها أضواء مصابيح نهارية مشابهة لما نراه في جوست الحالية ذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

من الجانب، يمكن ملاحظة أن جوست الجديدة رياضية أكثر بعض الشئ بفضل سقفها المنحني نحو الواجهة الخلفية التي تضم مصابيح دائرية يبدو أنها لا تزال اختبارية.

تأتي رولزرويس جوست الجديد كلياً مستندة على منصة ذات إطار ألمنيوم بالكامل، ما يساهم في خفض وزنها قليلاً، لكن يحتمل ألا يؤثر ذلك كثيراً بشكل فعلي بعد إضافة المزيد من التقنيات وربما طبقات أكثر من خامات المقصورة العازلة للصوت، مع الحفاظ على الأبواب الإنتحارية الأيقونية في سيارات العلامة البريطانية وزيادة قساوة الهيكل.

تنوي الصانعة البريطانية الفاخرة تحديثها بشكل مكثف من الداخل عبر إضافة العديد من التقنيات الجديدة لها مع لوحة قيادة مستوحاة بدرجة كبيرة من مقصورة فانتوم وSUV كولينان، ولكن دون تغيير المظهر العام الكلاسيكي الذي تمتاز به.

تشير المقاييس السوداء إلى أن شاشات العدادات ستصبح رقمية بالكامل لطراز 2021 بجانب شاشة عريضة لنظام الترفيه المعلوماتي، حيث من غير المعروف بعد أن كانت الشاشة لمسية، أم يتم التحكم بها عبر زر دوار خاص، ما يجعل لوحة القيادة شبيهة أكثر بطراز فانتوم كما نرى بالصورة أدناه، في حين أنه بالجانب الأيمن من الشاشتين، نلحظ وجود ساعة تناظرية فخمة كما هو معتاد من سيارات رولزرويس، مع منافذ المكيف والأزرار المألوفة في الكونسول الوسطي.

هذا وأما عن المحركات، فمن المتوقع أن نرى محرك V12 المألوف مزدوج التيربو سعة 6.75 لتر ذو قوة 563 حصان مثل طرازات كولينان وفانتوم، ولكن مع نظام دفع رباعي وناقل حركة أسرع أوتوماتيكي 8 سرعات، ما سينتج عنه تسارع أفضل، مع وجود توقعات بإتاحة نظام هايبرد عبر مولد كهربائي بقدرة 48 فولت إلى جانب نظام توجيه رباعي، على أن يتم تدشين رولز رويس جوست 2021 خلال العام المقبل.
 

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