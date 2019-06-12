بالصور.. أسرار السيارة جيون

في معرض لوس أنجليس للعام الماضي 2018، أذهلت شركة جيون العالم بسيارة فارهة من طراز خاص، والآن تطل علينا بالإصدار الرسمي، والتي ستعرف باسم «ماتشليس».

التصميم الخارجي:

فيما يتعلق بالتصميم الخارجي، تميز بالمصابيح الأمامية والخلفية التي تأتي على شكل حرف C، والشبك الأمامي عبارة عن شاشة LED تكنولوجية هائلة يمكن من خلالها عرض بيانات وتفاصيل متنوعة.

وجاء التصميم العام للسيارة «ماتشليس» مستوحى من الساعة الرملية، وهو ما يتضح من صور السيارة، وفي نفس السياق صرح المصمم تشارلز تايلور: «لا مثيل لها ليس ما يسمى سيارة اختبارية، بل سيارة نموذجية، وهي سيارة يمكن تصنيعها للإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة مثل التطبيق العملي في بداية التصميم».

مقصورة من المستقبل:

المقصورة الداخلية كما يظهر في الصورة، تبدو كما لو أن السيارة عبرت حاجز الزمن وجاءت من المستقبل، ليس هناك مفاتيح مادية ملموسة، شاشات متعددة، إلى جانب التصميم الفريد لعجلة القيادة، بالإضافة إلى مواد خاصة وحياكة بدقة شديدة للمقاعد وأخيراً وحدة التحكم المركزي والسقف وألواح الأبواب.

يذكر أنه خلال معرض لوس أنجليس للسيارات في العام الماضي صرحت الشركة بأن أول إنتاج لها سيكون سيارة مدمجة أو متوسطة الحجم يتراوح مداها بين 580 و600 كلم لكل شحنة، ومن الآمن أن نقول إن هذا لن يكون موقع Matchless، والذي تم وصفه الآن بأنه «الموديل الرئيسي الأول للعلامة التجارية».

هذا المحتوى من تيربو العرب