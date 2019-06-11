أسباب رجة السيارة عند الضغط على دواسة الفرامل

الفرامل من أهم الأجزاء في السيارة، التي لا يمكن التخلي عنها أبدًا، حيث إن هذا النظام المهم مسؤول عن إيقاف المركبة أو التخفيف من سرعتها في كل الأوقات. غير أن المكابح قد تتعرض للمشكلات وهذا أمر جد طبيعي، خصوصًا إذا كان السائق يستخدمها بكثرة ومن دون الاعتماد على السرعات البطيئة في علبة التروس.

وتعتبر الرجة عند الضغط على دواسة الفرامل من أبرز المشكلات التي يمكن أن يواجهها السائق، كما أن هذه المشكلة قد تجعل كفاءة المكباح ضعيفة جدًّا بحيث تشعر بأنك لا تتمكن من إيقاف السيارة في كثير من الأوقات.

تنتج هذه الرجة عند الضغط على دواسة الفرامل بسبب الالتواءات التي تكون الأقراص قد أُصيبت بها، فلا تتمركز الفحمات في مكان أملس. وتظهر هذه الالتواءات على الأقراص في حال أقدم السائق على تبريد هذه القطع من خلال سكب المياه عليها، بينما تكون حرارتها جد مرتفعة، كما أن غسيل السيارة بعد أن تكون قدتها لمسافات طويلة ومستعملًا الفرامل قد يؤدي إلى ظهور هذه المشكلة إذا قمت برش الفرامل بالمياه بشكل مباشر، وذلك وفقًا لموقع «المربع نت».

وللتخلص من هذه المشكلة ما عليك سوى الإقدام على جلخ الأقراص عند اختصاصي أو الإقدام على تغيير تلك الهوبات المعيوبة كي لا تتعرض لحوادث سير قد تكون خطيرة جدًّا إذا لم تتمكن من إيقاف السيارة.

وإذا كانت الرجة تظهر بينما تسير في المركبة، فقد تكون هذه المشكلة ناتجة عن خلل في الإطارات أو في البراغي التي تمسك بها والتي قد لا تكون مثبتة بشكل صحيح.

