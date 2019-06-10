بالصور: كل ما تريد معرفته عن سيارة «لكزس LM»

السيارة «لكزس LM»، التي تتربع منفردة في فئة سيارات الفان الفاخرة. فبحسب المعلومات الأولية عن السيارة تبين أنها صممت لتوفر مساحة مريحة لكل مستخدميها، فالمقاعد الخلفية مجهزة بشاشة مقاس 26 بوصة ملونة، وثلاجة وكونسول وسطي مع لوحة تحكم تعمل باللمس. والتي تسمح بضبط وضعية المقعد وكذلك التكييف والنظام الصوتي الراقي.

الشكل الخارجي للكزس LM صمم بنفس روح التصميم التي صممت بها سيارات لكزس خلال السنتين الماضيتين ويظهر ذلك واضحًا بشبك التهوية الأمامي المغزلي الذي يمثل العلامة المميزة لسيارات لكزس الفاخرة وتظهر فيه بوضوح لمسات الكروم لخلق الإحساس بالديناميكية اللازمة لتمييز هذه السيارة، كما زوت جوانب السيارة بخطوط من الكروم تشبه رأس السهم المزدوج، مما يعزز المظهر الجانبي للسيارة ويعطي تلميحًا إلى طبيعتها الفاخرة.

المصابيح الأمامية فريدة من نوعها من نوع LED مدمج فيها المصابيح النهارية على شكل رأس سهم، وتقدم حزمًا من أشعة الضوء التي تتداخل مع الإضاءة المنخفضة والعالية. الأضواء الخلفية تعمل بتقنية LED ومستوحاة من التصميم المميز الجديد لسيارات لكزس والذي يستخدم عدسات واسعة تغطي كامل الخلفية للسيارة وتقدم إحساسًا برحابة والوجود.

صممت السيارة لتمنح الركاب راحة استثنائية وذلك بالاعتماد على نظام التعليق متطور لامتصاص الصدمات، بالإضافة إلى ميزة دوران مثالية لتوفير راحة استثنائية للسائق والركاب.

وقد حرصت لكزس مع تقديم هذه السيارة بإعادة تعريف السيارات الفان الفاخرة وذلك من خلال عرض خيارات واسعة لتجهيز السيارة بتجهيزات داخلية رفيعة المستوى للوصول إلى مساحة فاخرة فريدة من نوعها تتماشى مع أسلوب حياة مالكيها، وكما هي العادة اهتمت لكزس بأدق التفاصيل والحرفية العالية لبناء مقصورة داخلية مفعمة بالفخامة.

وفرت لكزس في LM فئتين الأولى بأربعة مقاعد فخمة مخصصة لرجال الأعمال يناسب استخدامها مع سائق حيث توفر لهم بيئة مريحة وخصوصية مطلقة تدعم مهمتهم المتعلقة بالعمل. مع مجموعة من التجهيزات تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الشعور بالمساحة التي يتيحها هذا التصميم، بالاعتماد على السقف المرتفع والعرض لخلق إحساس بالهدوء والرحابة المطلقة، المقاعد مصممة لتوفر لشاغليها الاسترخاء الكامل.

فقد تم تصميم زاوية إمالتها بعناية تامة لتوفر الاسترخاء الأمثل، وتتناسب مع وضعية الراكب في مواجهة النافذة. المقاعد صنعت من رغوة يوريتان منخفضة الكثافة التي توفر دعمًا مثاليًا مع الراحة. كما ويتم تبريدها باستخدام تهوية الشفط التي توجه الهواء عبر سطح المقعد لتعزيز الراحة.

أما الفئة الثانية فجهزت بسبعة مقاعد فاخرة بثلاثة صفوف تتوزع بمقعدين في الصفين الأول والثاني، أما الثالث فمقعد واحد بعرض المقصورة، والمقاعد مكسوة بالجلد الفاخر. كما وتتميز مقاعد الصف الأوسط بأن لها مساند أكبر حجمًا وتوفر دعمًا أكثر. الطراز ذو السبعة مقاعد من لكزس LM يعتبر مثاليًا لرجال الأعمال الذين يخططون أيضًا إلى استخدام هذه السيارة كوسيلة للتنقل واصطحاب الأهل والأصدقاء.

المحركات المتوفرة

سيتم عرض طرازي LM 350 وLM 300h بنوعين من أنظمة الدفع هما: الدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي (بكافة العجلات) ويعتمد ذلك على السوق التي سيتم البيع فيها، علمًا بأن طراز LM350 يستخدم محرك بسعة 3.5 لتر بكامة علوية مزدوجة يعمل بالبنزين، بينما يستخدم الطراز LM 300h محرك أتكينسون ذي 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر مع نظام هجين. الألوان الخارجية فهي محدودة حيث يتوفر خيارين فقط هما اللون الأسود واللون الأبيض الكريستالي اللؤلؤي.

هذا المحتوى من تيربو العرب