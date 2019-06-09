تويوتا تبدأ أولى خطوات التحول الكهربائي 2020

كشفت الصانعة اليابانية الشهيرة تويوتا عن توقيت البدء بالتحول للسيارات الكهربائية بالكامل بدءًا من العام 2020، في ظل احتدام المنافسة في هذا القطاع الواعد وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي»

بدءًا من العام المقبل ستأخذ تويوتا خطوات جادة لجعل جميع سياراتها كهربائية، اللافت للنظر في خطة تويوتا أنها ستنتج العديد من الأنواع من التقنيات الكهربائية والهجينة بهدف الوصول إلى سيارات خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2050.

طورت تويوتا قاعدة عجلات جديدة باسم e-TNGA ستمكن تويوتا من إنتاج 6 سيارات كهربائية مختلفة الأشكال والأحجام وإطلاقها لأسواق عالمية.

