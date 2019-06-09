استدعاء 10 آلاف شاحنة من «دودج رام» لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 10:57 صباحا

في بيان رسمي، أعلنت شركة صناعة السيارات «رام» عن استدعاء أكثر من 10 آلاف شاحنة من طراز «بيك أب» الشهير.

الشركة العريقة كشفت عن بعض الأعطال في أعمدة تدوير السيارة رام 1500، التي صدرت في الفترة بين مارس 2018 وأبريل 2019، ووصل عددها حتى الآن حوالي 10160 سيارة.

وأوضحت الشركة أن أعمدة التدوير التي تحمل العطل، هي المسؤولة عن نقل الطاقة من المحرك لعجلة التحكم خلال القيادة، وقد تتسبب هذه المشكلة في خطورة شديدة على السائقين والركاب.

القرار لم يأت بشكل مفاجئ، حيث جاء الاستدعاء بعد عدة تحقيقات من الهيئة الفيدرالية الأميركية المسؤولة عن مواصفات تصنيع المركبات، نتيجة لتلقيها عدة شكاوي من عملاء شركة «دودج».

وفيما بعد استقبلت الشركة أكثر من 6 شكاوى، قامت بفتح تحقيق موسع للتأكد من مدى صحة هذه الشكاوى، حتى اكتشفت أن عدد الشاحنات المعيبة تخطى العشرة آلاف سيارة.

وستعمل شركة «رام» على إصلاح الأعطال بأعمدة تدوير شاحناتها، وإعادتها لمالكيها خلال منتصف شهر يونيو الجاري من العام 2019.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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