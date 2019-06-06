«كيا» تمنح «سول» روحًا جديدة

السيارة سول من كيا (الإنترنت)

زودت «كيا» أحدث إصداراتها من سيارات «سول»، وهي واحدة من أكثر سيارات الكروس الأكثر رواجًا في الأسواق، بالعديد من الميزات.

وجاء النموذج الجديد بهيكل معدل، يتميز بمصابيح الـ LED الضيقة مثبتة على الواجهة الأمامية، ومصابيح خلفية فريدة التصميم ممتدة على محيط الواجهة الخلفية، حسب «فيستي».

ومن الداخل، أصبحت قمرة السيارة مختلفة كليًا عن قمرات سيارات Soul السابقة، وزودت بمقاعد جلدية، و6 أكياس أمان في أثناء الحوادث، وأنظمة صوتيات متطورة، إضافة إلى مقود رياضي، وواجهة قيادة مزودة بشاشة تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا.

وحصلت السيارة على أنظمة تسخين للمقاعد والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، وحساسات لقياس الإضاءة الخارجية، وحساسات للمطر، وفق «روسيا اليوم».

وطرحت «سول» بعدة نماذج، مزودة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، وعجلات بمقاس 18 إنشًا، ومحركات بسعة 1.6 و2.0 لتر، وأنظمة تثبيت للسرعة، ونظام منع النزلاق عند المنعطفات والسرعات الفائقة.

السيارة سول من كيا (الإنترنت)