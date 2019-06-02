بالصور: أول سيارة رياضية عائلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 01:39 مساء

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أحد التصميمات المذهلة لسيارة ««Lynk & Co». 0X Coupe»، وقام كثير من رواد عالم السيارات على السوشيال ميديا بمشاركة الصور من على صفحة الشاب «تيانبو».

المصمم الشاب «تيانبو»، طالب في كلية الفنون في ولاية كاليفورنيا، ولا يسعنا إلا أن نعشق هذا المزيج بين التصميم الرياضي والأناقة.

ومن أكثر الخصائص البارزة في تصميم كوبيه «OX» هو توفير مكان للحيوانات الأليفة في خزانة الأمتعة.

وأشار المصمم إلى أن محبي الكلاب في كاليفورنيا غالبًا ما يتطلعون إلى سيارات الكروس متعددة الاستخدمات، نظرًا للمساحة التي تتسع لوجود حيواناتهم الأليفة. ولكن هذا المفهوم سيتغير مع هذه السيارة الرياضية الكوبيه، التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

أما بالنسبة للتصميم الخارجي، فقد كشف تيانبو أنه حصل على الإلهام، وقام بتصميمات لأدوات تستخدم يوميًّا، جميعها مستوحاة من السيارة، مثل السكاكين، وسماعات الرأس.

يذكر أن هذا النموذج يذكرنا بنموذج نيسان 2020 المستقبلي، وإن كان أكثر واقعية. لا يزال غير الواضح ما إذا كان «Lynk & Co». سيكون بالفعل مفهوم الكوبيه في المستقبل أم لا، ولكن نرجو ذلك.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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