«ميرسيدس بنز» تسحب 6000 سيارة من هذه الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 01:14 مساء

أعلنت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات «ميرسيدس بنز» عن نيتها لسحب حوالي 6406 سيارة من الصين بسبب عطل في قفل مقعد الراكب الأمامي، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير منظم السوق الصيني.

وفي هذا السياق أكدت وكالة «شينخوا» الصينية أن هناك أكثر من طراز سيتم استرجاعه في أقرب وقت، الأولى من فئة (سي) التي تم إصدارها بين عامي 2015 و2017، إلى جانب طرازات فئة (إي) التي تم إصدارها بين عامي 2016 و2017، طبقا لمصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق.

خطورة هذه المشكلة:
لم يتم تثبيت مسند الظهر لمقعد الراكب الأمامي في السيارات التي تتواجد فيها المشكلة في مكانه بشكل صحيح، وسينتج عنه غياب الدعم الكافي لسائق السيارة في حالة وقوع تصادم، مما يشكل خطراً ويجعل الراكب عرضه للأصابات.

وكعادة ميرسيدس التي تهتم بسلامة عملائها، ستقوم الشركة الألمانية بفحص حالة قفل السيارات المتأثرة واستبدال الأجزاء التالفة إذا لزم الأمر.

وفي بيان آخر منفصل، استدعت الشركة العريقة أيضاً 42 سيارة من فئة «إي» وفئة «أس» تم تصنيعها في عام 2018 بسبب خلل في حزام المقعد.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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